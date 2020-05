Almuñécar agradece y reconoce la gran labor realizada por el voluntariado local

El Ayuntamiento de Almuñécar, a través de la Junta de Gobierno Local presidida por su alcaldesa, Trinidad Herrera Lorente, acordó “felicitar públicamente la labor de ayuda, responsabilidad pública y servicio a la ciudadanía, a todo el grupo de voluntarias y voluntarios, que han trabajado en pro a beneficio de la Seguridad Ciudadana, con la elaboración de mascarillas, batas, delantales, pantallas, viseras, gorros, entre otros”

La propuesta de agradecimiento y reconocimiento, presentada desde las áreas de Servicios Sociales y Relaciones Institucionales, se plasma, además del acuerdo institucional, por medio de un vídeo que recoge imágenes de las personas o miembros de colectivos participantes.

“Han sido más de 100 costureras y costureros que de forma voluntaria y altruista han elaborado más de 11.000 mascarillas, más de 900 batas, más de 100 delantales y patucos, más de 500 gorros, más de 1.000 batas y mascarillas desechables de uso hospitalario, así como más de 700 pantallas-viseras de plástico rígido y más de 500 máscaras de pantalla que han sido repartidos a distintos profesionales sociosanitarios y ciudadanos que lo han solicitado”, según indicó la responsable de Servicios Sociales, María del Carmen Reinoso.

Por su parte, el concejal de Relaciones Institucionales, Alberto García Gilabert, que había coordinado las iniciativas de las costureras no dudó en manifestar que “no tenía palabras para agradecer a todas las personas que han participado. He sido testigo de la ilusión, responsabilidad, ganas, disposición y formas de expresarlo y me han llenado de emoción durante todos estos días”, señaló.

Para todos ellos van este reconocimiento “por todo el ejemplo de solidaridad y civismo”, subrayan desde el equipo de gobierno.