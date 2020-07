Almuñécar “congela” la tasa de ocupación de vía publica

El pleno del Ayuntamiento de Almuñécar ha acordado congelar las tarifas de la ordenanza de vía pública, “dada la excepcional situación ocasionada por el Covid-19 que está teniendo importantes repercusiones económicas tanto para el tejido empresarial como para el mantenimiento del empleo, hemos llevado a pleno esta medida”, según informó el concejal de Hacienda, Rafael Caballero.

Esta ordenanza ha sido debatida en el la sesión plenaria que se ha celebrado este jueves por el Consistorio sexitano. En ella solo se acordó, por unanimidad, aumentar el precio de ocupación de vía pública a cajeros automáticos hasta situarlo en 990 euros/mes y reduce el precio por ocupación de la tarifa 4º, que comprende instalaciones de atracciones de feria entre otros, para igualarla al valor de mercado actual.

Cabe recordar que esta ordenanza comprende la ocupación de vía pública de puestos, quioscos, máquinas automáticas, vitrinas, stands publicitarios, puestos de mercadillo, ocupación por vehículos a pedales, a tracción mecánica y los ya mencionados cajeros automáticos.

“El equipo de Gobierno, presidido por la alcaldesa Trinidad Herrera, mantiene un firme compromiso por adoptar medidas que ayuden y beneficien a los sectores más perjudicados por el Covid-19 a pesar de las limitaciones económicas heredadas que hacen inviable otro tipo de medidas, salvo las permitidas por el plan de ajuste” apostilló Caballero.

Con anterioridad se dio luz verde, por mayoría, de la ordenanza que regula el estacionamiento en aparcamientos públicos. Constaba la propuesta de dos partes diferenciadas; por un lado, una rebaja a los bonos mensuales de invierno y por otro un incremento para el tránsito diario, ya que tenía una tarifa incluso por debajo de la zona azul y sin actualizar desde hace más de cuatro años.

Por otra la parte, en esta sesión de pleno extraordinario se conoció la concesión privativa para la explotación del local 1 en los Bajos del Fenicio y la declaración desierto y nueva tramitación de la concesión privativa y explotación del local número 4.

Moción de Adelante Almuñécar

El punto que causó polémica en la sesión extraordinaria del Pleno del Consistorio sexitano, fue el referente a la moción presentada por Adelante Andalucía con la que se pretendía, por parte de este grupo municipal, “dar apoyo a los técnicos municipales” y donde Convergencia Andaluza presentó una enmienda que fue rechazada y que solo fue apoyada por el grupo socialista. “En esta ocasión, ni siquiera han permitido que se vote la enmienda de CA, apoyándose la alcaldesa en una interpretación ‘nuevamente sesgada’ de la Secretaria Municipal”, denuncia Convergencia Andaluza.

En esta propuesta de los andalucistas se pretendía la “regeneración de la vida democrática en nuestro Ayuntamiento” e incluía, “Instar a la alcaldesa de Almuñécar y a los partidos que conforman y apoyan el gobierno, al restablecimiento de los procedimientos y prácticas democráticas en la política local”. En segundo lugar, dar “cumplimiento estricto de la obligatoriedad de celebrar plenos ordinarios mensuales, tal como se establece en la Ley de Bases y en el ROF”. En tercer lugar, que “las mociones presentadas por la oposición se debatirán previamente al pleno en las comisiones informativas, como ha sido la práctica habitual del Ayuntamiento durante cuatro décadas”. En cuarta posición que “el turno de intervenciones en los plenos será de menor a mayor, tal como se ha realizado siempre en este Ayuntamiento y es la norma que rige en la totalidad de las corporaciones democráticas”. Como quinto punto que “la labor de control de la gestión municipal encomendada constitucionalmente a la oposición, no se verá obstaculizada por retrasos o trabas para acceder a la información a la que legalmente tiene derecho”. En sexto lugar que “se celebrará Junta de Portavoces ordinaria con carácter previo a los plenos o cuando se convoque por la alcaldía o a petición de dos o más grupos municipales” y como punto final la “creación de una comisión especial para redactar un Reglamento orgánico de funcionamiento del Ayuntamiento que en el plazo de tres meses someterá sus conclusiones al pleno municipal”.

Para el portavoz andalucista, Juan Carlos Benavides, “la degradación que se viene reproduciendo en los últimos años de gobierno Herrera, de evidente pérdida de calidad democrática en la institución municipal y ninguneo a la oposición municipal, CA y PSOE. No han cumplido lo establecido en cuanto a la convocatoria de los plenos ordinarios, tal como establece la legislación, pues en los últimos tres años no han convocado 20 de los 36 plenos que correspondían; han vulnerado el orden de intervenciones en el pleno, utilizado con criterios de arbitrariedad; no ha habido Junta de portavoces; las mociones de control de la acción de gobierno no son llevadas para su debate a las comisiones informativas; hemos tenido serias dificultades para acceder a los expedientes incumpliendo la normativa en tal sentido. Por mencionar algunas de las arbitrariedades de este gobierno municipal, amparadas todas ellas con la muletilla cómplice del concejal de Izquierda Unida”.

“La actuación prepotente y antidemocrática de Herrera se refleja en su intervención en el pleno dirigida al portavoz de Convergencia: Con usted no tenemos nada que hablar”, denuncian.