Almuñécar pone a punto sus monumentos para que puedan ser visitados en la fase 1

“Intenso trabajo” el que viene realizando la Consejería de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almuñécar para poner a punto los importantes restos arqueológicos y monumentos de la ciudad sexitana “para que puedan visitarse en la nueva fase de la desescalada”.

A las mejoras llevadas a cabo en el Museo Arqueológico “Cueva Siete Palacios” y el Castillo de San Miguel se suma esta semana la limpieza del complejo de la factoría de salazones de la época fenicio-púnica situada en el parque El Majuelo.

“Después de las intensas lluvias de esta primavera y aprovechando el cierre al público del parque El Majuelo debido al estado de alerta, hemos llevado a cabo la limpieza de hierbas de la casi totalidad del complejo, que al estar al aire libre y la subida del nivel freático tuvimos que esperar unos días para proceder a los trabajos contando para ello con especialistas en la materia”, según manifestaba el edil de Cultura y Educación, Alberto García Gilabert.

Recordar que la factoría de salazones del parque El Majuelo de Almuñécar comienza su andadura hacia final del siglo V a. de C., teniendo su apogeo en los siglos I y II d. de C. Mantiene un buen grado de producción hasta el siglo IV d. de C.

La riqueza económica de la antigua Sexi llega a su esplendor en la citada época con la elaboración del garum y la exportación del pescado al resto del imperio. Fue tal la evolución de la economía que la ciudad contó con moneda.

El programa de limpieza de hierbas y apuesta apunto de monumentos y zonas arqueológicas continuarán este jueves en otra destacada zona del centro de la ciudad sexitana como son las termas y acueducto romano, situada en la plaza del Acueducto junto a la carretera del Suspiro que accede al Barrio de San Sebastián. “Está previsto que además de estos dos centros destacados, sigamos con el puente Romano de Cotobro y demás tramos de los acueductos romanos que abastecían de agua Almuñécar e incluida la factoría de salazones”, avanzó García Gilabert.