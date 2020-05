CA exige la aplicación de los criterios de desescalada por distritos sanitarios y no por provincias

El grupo municipal de Convergencia Andaluza de Almuñécar-La Herradura “ha mostrado su preocupación” ante el anuncio del Ministerio de Sanidad de que la Costa Tropical no haya pasado a la fase 1 de la desescalada.

“No entendemos por qué no se ha evaluado, para el cambio de fase, el cumplimiento de los parámetros por distritos sanitarios, como sí se ha aceptado en Valencia, Cataluña y Castilla-León. Es más racional y funcional que el criterio obsoleto por provincias, y permite evaluar mejor los índices de contagio y el cumplimiento de los indicadores establecidos por Sanidad. De hecho, según los datos publicados, de ser ciertos, el distrito Sur, que abarca la Costa y la Alpujarra, no debería haber permanecido en la fase 0.”

Para CA, “el gobierno andaluz no tiene peso político en el ámbito estatal para defender sus posiciones, lo que no ha propiciado que se reconozca la particularidad de las áreas sanitarias, como sí han conseguido otros territorios nacionales. Su política de ocultismo y de no facilitar los datos reales de la propagación de la epidemia podría estar en el trasfondo del motivo por el que nos hemos quedado en la fase inicial”.

Los Andalucistas “exigimos a la Junta de Andalucía, que defienda con eficacia la utilización de los distritos sanitarios para la evaluación del cumplimiento de los parámetros establecidos por el Gobierno central para las fases de desescalada. Y en segundo lugar, que se publiquen íntegramente y diferenciados por distritos sanitarios, los datos reales de contagios de la pandemia y el cumplimiento, o no, de los 16 indicadores que el Ministerio de Sanidad ha establecido para poder pasar de fase”.

Por tanto, desde Convergencia Andaluza, “exigimos al gobierno autonómico un ejercicio de transparencia en la gestión de la epidemia, con la publicación diaria de todos los datos, tanto por municipios como por distritos sanitarios, y en caso de cumplir todos los parámetros demande al gobierno central el paso de la Costa Tropical a la fase 1 de la desescalada a la mayor urgencia”.