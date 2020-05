El Gobierno Central niega las ayudas solicitadas por los empresarios de las playas de Granada

La respuesta ha llegado a los ayuntamientos costeros mediante escrito del Ministerio para la Transición Ecológica, afirmando que la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha producido una alteración de la temporada de los servicios de playa y que en virtud de lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Costas, y que puede presentarse un escrito ante Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía solicitando un aplazamiento.

“Pero es que nosotros no hemos pedido un aplazamiento, eso no nos sirve de nada porque supondría cargar más a corto plazo nuestra ya castigada economía, lo que pedimos es no tener que pagar el canon de las autorizaciones temporales el 2020, dado que hemos perdido la mitad del año y aún no sabemos ni cuándo ni cómo podremos retomar la actividad de nuestros negocios”, afirma Trujillo.

En el escrito, el Ministerio conmina a los ayuntamientos a que una vez que se reciba la correspondiente tasa, si lo estima procedente, “solicite a la Delegación de Hacienda el aplazamiento, al ser el órgano competente para acordar el mismo”.

“Es lamentable que no tengan en cuenta el gran esfuerzo que está haciendo el sector para adaptar y dar una buena imagen como zona y destino turístico, dado que la Costa Tropical es un destino seguro y con buenas garantías, ya que somos de las comarcas en las que menos incidencia de contagios ha tenido el Covid19. A pesar de eso nos mantienen en fase 0 y nos niegan la ayuda necesaria para poder soportar esta terrible situación”, lamenta el presidente de los empresarios de las Playas de Granada.

De ahí que solicite a las autoridades supramunicipales, Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Diputación provincial, Subdelegación del Gobierno e incluso a la Delegada del Gobierno de España en Andalucía, “que tengan en cuenta que no pueden seguir manteniendo la misma carga fiscal en nuestros negocios a pesar de estar aún cerrados. En todos los ámbitos se han suprimido temporalmente el abono de impuestos y gravámenes para facilitar que la economía empresarial pueda resurgir de esta crisis, sin embargo, a los empresarios de las playas, no nos están ayudando sino todo lo contrario, nos niegan el pan y la sal”.

El presidente de los empresarios de playas de la Costa Tropical de Granada lamenta esta situación, “porque parece que han olvidado el importante papel que juegan nuestros negocios en el sector turístico como atractivo de primer orden”.

Si pedimos la exención a las empresas del sector del pago del canon anual de ocupación de dominio público Marítimo- Terrestre del año 2020, “es porque no podemos más”. También solicitan la supresión del Canon Concesional correspondiente al año 2020 y que este no contabilice en los años de concesión. “Solo así podremos afrontar una batalla tan difícil como la que tenemos delante pero con la ayuda del Gobierno. Si nos dejan solos nos veremos obligados a mantener nuestras puertas cerradas este verano, mandando definitivamente al paro a todos nuestros trabajadores, algo que, por supuesto, esperamos no tener que hacer”.