“Estamos convencidos de que la dirección de Conveniencia Andaluza tiene problemas, más allá del enfado por haber perdido nuevamente la alcaldía, porque no es normal que no digan una verdad ni equivocándose. Está claro que necesitan ayuda, no entramos a valorar de qué tipo, porque cada comunicado enviado por Conveniencia Andaluza es una mentira fácilmente desmontable”, aseguran desde Izquierda Unida Podemos.

La realidad es que Convergencia Andaluza “se limitó a proponer que el Ayuntamiento realizara un estudio para valorar la necesidad real de implantar un comedor social”. Algo que “se puede comprobar fácilmente pidiendo las actas del Pleno”.

Sin embargo, Izquierda Unida Podemos “sí concretaba la propuesta de comedor social y pedía literalmente que se habilitara un espacio en el Centro de la Tercera Edad o en otra dependencia municipal para proporcionar comida a aquellas personas que la necesitan”.

Momento de la votación

La moción de Izquierda Unida Podemos fue aprobada por unanimidad. “Resulta sorprendente el comunicado de Benavides cuando él también levantó la mano para aprobar nuestra propuesta”, declara el concejal de IU Podemos.

“Es increíble que puedan mentir con tanto descaro, afirma el portavoz de Izquierda Unida Podemos, Francisco Fernández, el cual continúa criticando que CA se haya instalado en la mentira para hacer política. Eso demuestra lo de fiar que es Benavides y sus acólitos”, concluye.