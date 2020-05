La alcaldesa de Almuñécar considera que la costa debería estar en la Fase 1

Me parece una injusticia y una falta de principios democráticos el considerar en algunas provincias los distritos sanitarios y en otras no, como es el caso de Granada. Evidentemente todos sabemos que en la Costa Tropical hace muchos días no ha habido contagio, que prácticamente el nivel de infección ha sido bastante bajo y, por tanto, entiendo que la Fase 1 se tenía que haber dado al Distrito Sanitario Sur.

Así de rotunda se ha manifestado la alcaldesa de Almuñécar, Trinidad Herrera, al conocer que Granada, y más concretamente la Costa Tropical, que abarca el Distrito Sanitario Sur, se ha quedado fuera de la Fase 1 en el proceso de desescalada acordado por el Gobierno de España.

“Considero que es una injusticia, sobre todo, teniendo en cuenta, la cantidad de negocios que estaban preparándose para abrir. Llevamos una época dura económicamente y lógicamente esta todo el mundo esperando para subsistir. Me parece muy triste que nos hayan dejado de lado de esta forma”, señaló Herrera.

Para Trinidad Herrera, “a pesar de que evidentemente todos pensamos que la salud es lo primero, eso está más claro que el agua, pero es que en la Costa Tropical se dan los parámetros que se han seguido en otros sitios para tener la Fase 1 y nosotros nos hemos quedado en la Fase 0. Lo considero una injusticia total hacía la Costa Tropical. Esta es mi opinión y mi queja”, dijo.