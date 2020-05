Las humedades del CEIP La Santa Cruz son eliminadas por el Consistorio sexitano

El Área de Mantenimiento y Obras del Ayuntamiento de Almuñécar viene realizando obras en el Colegio Público La Santa Cruz consistente en “la anulación de jardineras de la fachada del centro y la reparación de canalón, ante la necesidad de proceder a subsanar las humedades que producen a las aulas y el ascensor existente, procedentes de las citadas jardineras, además de proceder a la reparación y limpieza del canelón existente en la recogida de las aguas de la cubierta de tejas que tiene colegio”, según ha informado la concejal responsable de Mantenimiento y Obras , Beatriz González Orce, quien visitó la obras.

González Orce manifestó que estos trabajos, que se llevan a cabo por la empresa Balgesa y tienen un presupuesto de ejecución de 20.694 euros, así como un plazo de ejecución de dos meses, “si bien hay que decir que para ello se había planificado la forma de no interferir en el desarrollo de la clases; no obstante, aprovechamos el momento que no están los alumnos por la crisis sanitaria del Covid-19 para que puedan estar cuanto antes ejecutados y evitar así molestias en el desarrollo de la actividad escolar” dijo la edil almuñequera de Mantenimiento y Obras.

Y es que, precisamente, durante la primavera la situación se ha agravado por la cantidad de días de lluvia que tuvimos, así como el cierre de las aulas “lo que se hacía más que urgente dar una solución a este problema”, apuntaban desde el Centro.