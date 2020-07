El concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Almuñécar, Luis Aragón, ha valorado el anuncio hecho por el Gobierno sobre los 50 millones de euros para la de canalizaciones de Rules manifestando que “ahora mismo me entristece esta noticia porque creo que al final, es seguir dándoles vueltas al asunto y demorándolo. Creo que nosotros no vamos a salir muy beneficiados; esperemos que la realidad sea otra y que yo esté equivocado”, dijo.

Para Luis Aragón “si no nos movilizamos y no seguimos presionando y poniendo en conocimiento de las autoridades superiores (Europa) la mala gestión que se ha hecho con las presas de Béznar-Rules, seguiremos esperando el agua y no llegará nunca”, señaló.

“La noticia como titular está muy bien, pero hay que leer la letra pequeña y me gustaría que desde el Gobierno dijeran exactamente a que se refieren con los 50 millones y cuál va a ser el procedimiento para llevar a cabo el proyecto de las canalizaciones de Béznar- Rules, porque las noticias que yo tengo es que parece ser que los compromisos que se adquirieron en fechas anteriores, como fue la declaración de impacto ambiental sigue ahí en el aire. Ahora se va a retrasar hasta septiembre, esperemos que sea así. Después las noticias que tengo es que el proyecto de Béznar-Rules va a pasar del Ministerio de Transición Ecológica al de Agricultura, y, por tanto, se perderá más tiempo”, dice.

El concejal de Agricultura de Almuñécar recuerda que los compromisos que se adquirieron por todos los dirigentes, tanto del PP como PSOE y a todos los niveles, “era de que, en octubre pasado, iba a estar la declaración de impacto medioambiental y ya llevamos 10 meses de retraso, y que en cuanto estuviera la citada declaración se iba a encomendar los proyectos constructivos. Nosotros lo que pedimos desde la infraestructura y comunidad de regantes, del que formo parte, es que encomendaran el proyecto 3 y 9, que son las canalizaciones que había para Almuñécar y Motril y creo que no es así, por ello me gustaría que públicamente se informara cual es el compromiso que ha habido en la video-conferencia”, subraya.

Para Luis Aragón “hay que seguir nuestra hoja de ruta que se acordó en la Plataforma de las Infraestructuras, que era el poner en conocimiento de Europa la incongruencia de hacer una infraestructura de estas características con fondos FEDER y no tener la rentabilidad que tiene. Si no se ponen en marcha y si no se agiliza, pensar en poner en marcha otras actuaciones un poco más fuertes”, sentencia.